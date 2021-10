Interview de Julien Doré, en concert au Vicomté

Julien, bienvenue à Rouen. Vous connaissez la ville ?

Oui, mon batteur vient de Rouen et mon co-compositeur d'Evreux, donc je connais bien la région. J'ai aussi déjà joué au 106, où je reviendrai pour un concert le mercredi 1er octobre.

Faire un concert à l'initiative d'une fan, ce doit être plutôt rare ?

Ces petits concerts de MTV sont plutôt chouette. Nous avons plutôt l'habitude de faire de la musique et que des gens viennent nous voir. Là, je rends visite à une fan qui aime ma musique et qui permet de faire un concert dans une formation nouvelle, seul au piano. J'ai rencontré Emilie, on a passé un long moment ensemble pour désamorcer toute tension ridicule. J'ai un rapport très sain avec mes fans, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'obstacle entre eux et moi. Nous avons la chance de faire de la musique et de la partager, j'en profite.

C'est la première fois que vous faites un concert seul, sans vos musiciens ?

C'est très différent d'un spectacle de deux heures, où je donne énormément d'énergie. Là, je suis au ras du sol, c'est plus intime et différent de ce que fais le reste de l'année. Il y a un piano à queue, alors que je ne suis pas pianiste et que j'ai appris à en jouer à l'oreille il y a deux ans. Le choix des chansons est d'ailleurs lié à ça.

Seul, cela doit être encore plus stressant...

Oui, d'habitude, sur scène, je chante, je danse, je bouge mais j'aime bien aussi me retrouver avec un piano, une guitare ou un yukulélé. Après, soit l'on est heureux de faire de la musique au quotidien, soit on trouve cela monstrueusement stressant et on ne monte pas sur scène. Moi, je n'aime pas le stress qui dévore.

Un concert seul dans une grande salle, vous y pensez ?

J'y pense depuis plusieurs années. Mais ce serait un spectacle théâtral, mis en scène avec des intervenants et moi seul sur scène. Mais lorsque l'on parcourt des centaines de kilomètres en tournée avec son équipe et ses amis, on a besoin de leur amour. J'aime amener mes potes sur scène. Mais un concert seul de temps en temps, dans un théâtre, pourquoi pas.