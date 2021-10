Primaire UMP: Hervé Mariton à Rouen

Arrivant au bar le Corneille, 80 rue du Général Giraud, l'élu UMP, en tête des manifestations contre le mariage pour tous, est en avance. A 20h00 tapante quelques politiques proches de lui prennent la parole. Sous les applaudissements des militants Hervé Mariton prend la parole.

"L’unité du parti avant tout"



Sur un énorme panneau posté juste à côté d'Hervé Mariton, le slogan est tout de suite visible: "Ensemble, retrouvons l’honneur et le plaisir de militer !". Un slogan clair en période de troubles à l'UMP.

Son objectif pour cette soirée ? Convaincre ses possibles futurs électeurs de le rejoindre dans ce combat pour atteindre la présidence de l’UMP. Cet ancien ministre originaire de Crest, dans la Drôme, commence à dresser un bilan sur la situation du pays : "Il y a une situation dramatique de notre pays", lance-t-il. Pour lui, il est question de "préparer les présidentielles de 2017" et "d'affirmer nos valeurs". Quelques phrases ne laissent pas la foule insensible : "Il faut engager le redressement du pays" ; "Sachez que rien n’est écrit d’avance".

Des politiques locaux au rendez-vous

Durant la soirée, le candidat à la présidence de l’UMP a donc pu exposer les grandes lignes en trois points : Rassembler, Proposer, et Servir. Et l’on constate qu’à travers la foule des convives, quelques personnalités se sont déplacées pour l’événement dont l’ancien député de la 10ème circonscription de Seine-Maritime et maire de Yerville Alfred Trassy-Paillogues ainsi que le conseiller municipal rouennais Jean-François Bures. Seront-ils de solides soutiens dans la course à la présidence ?