Programmation :le Trianon transatlantique, un fier équipage

Concerts

- Les Hay Babies, chanson acadienne folk. Avec banjo, ukulélé et guitare, un trio plein de vitalité. Vendredi 3 octobre à 19 h. Gratuit.

- Gaël Faure, chanson pop. Un talent de compositeur révélé et des balades désenchantées. (1e partie Nicom). Vendredi 10 octobre à 20 h 30. Tarifs 8 à 16 €.

- Alain de Nardis, blues rock. Son blues transporte de Memphis à la Louisiane. Mardi 14 octobre à 20 h 30. Tarifs 5 à 10 €.

- Les pieds s’entêtent, chanson. Ces chanteurs écolos proposent une joyeuse révolte. Mardi 4 novembre à 20 h 30. Tarifs 7 à 14 €.

- Franck Monnet, chanson. Parolier inspiré, ses chansons sont suaves et intimistes. Vendredi 14 novembre à 20 h 30. Tarifs 8 à 16 €.

- FM Laeti, pop soul. La belle métisse revisite la soul 70 teintée de musique caribéenne, afro et folk. Vendredi 28 novembre à 20 h 30. Tarifs 8 à 16 €.

- Mina Tindle, chanson pop. La chanteuse se livre dans un nouvel opus solaire. Mardi 13 janvier à 20 h 30. Tarifs 8 à 16 €.

- Cyril Mokaiesh, chanson rock. Bouleversantes et subversives, les chansons de Cyril font mouche. (1e partie Jérome Delporte). Vendredi 16 janvier à 20 h 30. Tarifs 9 à 18 €.

- Jean-Louis Murat, chanson. Le chanteur signe un nouvel opus inspiré par les gens de la terre enregistré en Auvergne. Vendredi 30 janvier à 20 h 30. Tarifs 11 à 22 €.

Cafés curieux

- Le travail du consommateur par Anne-Marie Dujarier, sociologue. Mardi 18 novembre à 20 h 30. Gratuit sur résa.

- L’homme simplifié, le syndrome de la touche étoile par Jean-Michel Besnier, philosophe. Mardi 2 décembre à 20 h 30. Gratuit sur réservation.

Pratique. Le trianon à Sotteville-lès-Rouen. www.trianontransatlantique.com