CMN : la coque du patrouilleur bientôt livrée à Cherbourg

C'est une nouvelle étape dans le contrat signé entre le Mozambique et les Constructions Mécaniques de Normandie (CMN), qui comprend la réalisation de trois patrouilleurs Ocean Eagle 43. Vendredi 12 septembre, la première coque de l'un de ces patrouilleurs va embarquer sur le cargo Esprit, à La Ciotat, pour prendre la direction de Cherbourg, selon le site internet du groupe cherbourgeois.

Cette coque de trimaran en composite a été construite par le chantier varois H2X, elle est sortie des ateliers lundi 8 septembre. Elle est déjà équipée de tableaux électriques et de groupes électrogènes, les CMN seront chargés de la motorisation et de l'armement. Le composite a l'avantage d'être un matériau léger, et malgré ses 43 mètres, la coque pèse moins de 30 tonnes.

Trois coques au total

Deux autres coques de ce type sont encore en construction chez H2X, elles seront respectivement livrées à Cherbourg à la mi-novembre et à la mi-janvier. Le premier patrouilleur devrait être livré début 2016 au Mozambique.

Ces patrouilleurs Ocean Eagle 43 pourront naviguer à 55 km/h (30 noeuds) et auront une autonomie supérieure à 1000 milles à pleine vitesse. Ces navires sont conçus pour les missions de surveillance en mer et de protection des littoraux ou d'infrastructures "offshore". Un drone peut être embarqué sur le bateau, ainsi qu'un canon télé-opéré de 20 à 30 mm et deux mitrailleuses de 12,7 mm capables de tirer à 360°.