Bon plan logement : la colocation avec un sénior

Une collocation d’un nouveau genre fondée sur un accord gagant-gagant. “Le jeune s’engage à assurer une présence, notamment le soir et la nuit. Il peut parfois rendre de petits services, comme faire les courses, mais en dépannage seulement”, explique Caroline Leblanc, coordinatrice de l’association. En contrepartie, il ne paye qu’un loyer modique (maximum 160 €) et parfois, l’accueil se fait même à titre gracieux. Un bon plan lorsque le budget est serré et qui convient particulièrement à des jeunes, qu’ils soient étudiants ou non, dès lors qu’ils ont la fibre solidaire.

Principale contrainte : l’impossibilité pour l’hébergé de recevoir.

Pratique. Association LIEN 1 018 quartier du grand parc (maison des associations) à Hérouville. Tél. 02 31 06 67 31. Sur le web : associationlien.fr