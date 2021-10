Sénatoriales : Didier Marie entre en lice

Didier Marie a présenté une liste qui "se veut de rassemblement", soutenue par le Parti Socialiste, le Parti Radical de Gauche dont est issue l'une des colistières et par les divers gauche. Voici les noms.

Didier Marie, sénateur de Seine-Maritime et ancien président du conseil général.

Nelly Tocqueville, maire de Saint-Pierre-de-Manneville, vice-présidente de la Métropole en charge des petites communes.

Jean-François Mayer, maire d'Hattenville, vice-président du Conseil général en charge des sports depuis 2004. Ancien président de l'Amicale des Maires.

Joëlle Lavenu-Mauger, maire de Saint-Pierre-Lavis.

Bastien Coriton, maire de Caudebec-en-Caux et vice-président de la communautée Caux-Valée de Seine en charge des politiques touristiques.

Valérie Gibert-Thieulent, conseillère régionale de Haute-Normandie en charge de la formation professionnelle, issue du Parti Radical de Gauche.

Jacky Hucher, maire de Saint-Saëns et président de la communauté de communes Saint-Saëns-Porte de Bray, élu depuis 25 ans dans le Pays de Bray et maire depuis 2005.

Nathalie Dallier, conseillère municipale de Forges-les-Eaux, retraitée de la fonction publique territoriale et militante associative active.

Didier Marie a d'ores et déjà annoncé deux chantiers s'il était élu sénateur : "Veiller à ce que l'on donne plus aux communes qui ont moins. Il faut mettre en péréquation les finances publiques. Il y a des communes qui peuvent faire des économies et d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué, notamment pour certaines petites communes rurales" ; "lancer une réforme de la fiscalité locale, injuste et inefficace".

Par ailleurs, le sénateur promet que tous, en cas d'élection, respecteront le non cumul des mandats.

Sept listes devraient se disputer les suffrages des quelques 3100 grands électeurs de Seine-Maritime le 28 septembre prochain.