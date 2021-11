Prison Manchoise: Michèle Alliot Marie éteint et rallume le feu !

La Garde des sceaux confirme dans cette lettre que l'installation d'une prison de 400 places dans la Manche est bien à l'ordre du jour mais MAM rappelle également à Jean François Legrand que dans l'état actuel des choses, aucune décision n'a été prise et qu'elle s'engage à faire part de sa décision le plus rapidement possible...

Notez que le courrier de la ministre de la justice commence par "cher Jean-François" et se termine par "amitiés à toi."Voila qui devrait alimenter encore un peu plus la polémique sur ce que certains appellent "des petits arrangements entre amis".

Pour rappel, ces derniers jours, Bernard Cazeneuve député-maire PS de Cherbourg et Claude Périers conseiller général PS de Coutances avaient reproché à Jean François Legrand de "favoriser ses copains" dans ce dossier.