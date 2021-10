Rouen : une rixe au couteau éclate rue Orbe

Mardi 2 septembre, il est 17h40 lorsque les policiers de groupe de sécurité de proximité patrouillent en VTT près de la place du Général de Gaulle à Rouen. Une personne vient vers eux et leur signale une rixe entre deux personnes rue Orbe à hauteur de Franprix.

Les policiers se rendent sur les lieux, en passant par la rue Abbé de l'Epée dans laquelle ils tombent sur un individu dont la chemise est maculée de sang. Les policiers souhaitent le contrôler, mais l'homme tente de s'échapper. Les forces de l'ordre trouvent alors dans sa poche arrière un couteau tâché de sang.

La brigade canine vient à leur secours pour récupérer le mis en cause et le ramener à l'hôtel de police. L'homme, né en 1962 et demeurant à Rouen est placé en garde à vue.

Les pompiers ont été entre temps appelés pour s'occuper de la victime, blessé à plusieurs endroits, notamment au visage. Le Rouennais, né en 1965, a été transporté au CHU de Rouen. Ses jours ne sont pas en danger. C'est la brigade canine qui traite désormais l'enquête.