Sortir dans la Manche : lundi 1er septembre

Tendance Ouest est partenaire du week-end du vent qui a lieu ce week-end dans la baie du Mont Saint-Michel (à Carolles et Genêts). Au programme : 2 jours de fête et de sport avec de nombreuses démonstrations, initiations et ateliers tel que du cerf-volant, kayak, skimboard, longe-côte, catamaran, kite-surf, char à voile. Toute les infos sur weekendduvent.com



La ville de Granville organise ce dimanche la fête du sport à la cité des sports. Un moment convivial et familial qui permet de sensibilier le public aux bienfaits du sport et de la vie associative. La fête du sport, c'est ce dimanche à la cité des sports à partir de 14h et c'est gratuit.



Vendredi, place aux Normandy Horse Day au Pole Hippique de Saint-Lô. Un événement au coeur des Jeux Équestres Mondiaux avec un invité exceptionnel : Le Spectacle du Cadre Noir de Saumur. La billeterie est ouverte, c'est 10€/adulte et 5€/enfant. Réservation possible sur normandyhorse-day.com, par téléphone ou bien auprès des caisses du Pole Hippique de Saint-Lô. Sur Tendance Ouest, remportez vos 2 entrées dés maintenant pour y assister en composant le 02 33 05 32 30.

