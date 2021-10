Les soirées au JEM : des concerts au TOP !

Il faut d’abord se rendre sur le site ticket.jemfeialltech2014normandie.fr, se créer un compte, acheter sa place ou son entrée sur le Village, puis sur le site, se faire poser un bracelet pour se voir garantir l’accès... Ca, c’est pour le bémol. En revanche, la programmation jusqu’au 6 septembre est au top. Tour d’horizon.



Jeudi 28 août, découvrez la folk irlandaise de l’accordéoniste Sharon Shannon, précédée de We Banjo 3.

Vendredi 29 août, rendez-vous avec la country de Kevin Buckley & The Yee Haw Band puis avec le “groupe de l’Amérique”, Flynnville Train (Country Rock).

Samedi 30 août, place à la pop normande d’Oldelaf puis soirée 100% caennaise avec les Casseurs Flowters.

Jeudi 4 septembre, ne manquez pas la douce Joyce Jonathan et le rock de Louis Bertignac. Vendredi 5 septembre, soirée soul américaine avec Nick Waterhouse suivi d’Aloe Blacc.

Samedi 6 septembre, soirée de clôture avec Malo, Granville et The Lanskies puis Superpoze vs Fakear.

Pratique. Début des concerts à 19h.