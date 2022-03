Remaniement : la réaction d'un sénateur communiste seinomarin

Le sénateur explique que "la démission du gouvernement Valls 1 traduit une nouvelle fois le renoncement de l'exécutif à mener une politique de rassemblement tournée vers le progrès et la solidarité." Il regrette également que "les collectivités subissent 11 milliards d'économies et le transfert de nouvelles charges non compensées".

Pour le sénateur communiste, l'orientation choisie par le gouvernement "tourne le dos au peuple".

Rappelons que les communistes n'ont participé à aucun gouvernement depuis l'accession de François Hollande à la présidence de la République.