Tout se tient en quelques centaines de mètres.

La prairie accueillera le para-dressage et les épreuves d’attelage, avec notamment un parcours de 18km. Jusqu’à 16 000 personnes pourront assister à ces compétitions.

Le Parc des expositions devient le point central des Jeux, au cœur du village ouvert au grand public. S’y dérouleront les épreuves de reining devant 3 000 spectateurs.

Le Zénith sera le théâtre de la voltige et de ses scènes spectaculaires. Jusqu’à 4 200 personnes pourront y assister.

Le stade Michel d’Ornano accueillera trois des disciplines olympiques des Jeux, à savoir le dressage, le concours complet et le saut d’obstacles. S’y dérouleront également les cérémonies d’ouverture et de clôture devant 21 000 personnes.