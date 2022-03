Les Jeux équestres, c'est dans une semaine au Haras du Pin

Si la cérémonie d'ouverture des JEM aura lieux ce samedi 23 août à Caen, dans l'Orne, les épreuves ne débuteront que jeudi 28 août, avec le dressage du Concours Complet. La « grosse journée » ornaise, ce sera samedi 30 août, avec le cross du concours complet pour lequel toutes les places ont été vendues. Quelques 50 000 spectateurs sont attendus sur le site du Pin.

60 hectares de parking gratuit (20 000 places) sont réservés à ces spectateurs. Un dispositif spécifique de circulation sera organisé avec les pouvoirs publics. Les visiteurs devront respecter les consignes et le sens de circulation imposé pour accéder au site.

Le samedi 30 août, des TER seront mis en place par la Région Basse-Normandie entre Caen et Argentan, avec un service de bus gratuit proposé par le conseil Général de l’Orne entre la gare Sncf et le site de compétition. Attention réservations obligatoires sur www.orne.fr/reservations. Tarif TER : 12€/pers AR (6€ AR pour les enfants). La réservation de ces billets de train se fait exclusivement via la boutique en ligne de la SNCF et les personnes munies d’un billet pour le cross bénéficient de 50% de réduction sur ces TER : http://www.sncf.com/

Pour les habitants du département de l’Orne, le Conseil Général met en place des navettes gratuites permettant d’accéder au Haras du Pin le 30 août, au départ de 21 communes. Réservation obligatoire sur http://www.orne.fr/reservations

Automobilistes, attention : la circulation sur la route Argentan/L'Aigle sera totalement coupée dans les 2 sens de circulation le samedi 30 août au niveau du Haras du Pin. Des déviations locales seront mises en place, notament par Gacé.



[pdf1]