Marées au Mont-Saint-Michel : un dispositif de sécurité exceptionnel

Les grandes marées de ce mois d'août vont permettre une nouvelle fois d'admirer le Mont-Saint-Michel qui redeviendra une île, pendant quelques heures.

Néanmoins, le fort coefficient (jusqu'à 113 mardi 12 août) rend la traversée de la baie et l'accès aux abords du Rocher, extrêment dangereux. Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13, la hauteur de la marée à la pleine mer dépassera les 13 à 14 mètres.

Aussi, la préfecture de la Manche, la police municipale du Mont et la gendarmerie mettront en place un PC de sécurité sur le Mont et un dispositif particulier pour empêcher les piétons de s'aventurer sur la route d'accès.

Pendant vingt à quarante minutes, avant et après chaque marée haute, une fois les navettes passées, six gendarmes et deux policiers bloqueront l'accès au site. Le dispositif sera mis en place lundi soir, mardi soir et mercredi, matin et soir. Retrouvez les horaires de marées sur le site de l'Office de tourisme du Mont-Saint-Michel.