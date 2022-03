A Sées, Mgr Barbarin témoigne de son voyage en Irak

Encouragé par le pape François, le cardinal est parti avec une délégation de l’Église de France, pour écouter ces hommes et ces femmes qui doivent tout abandonner pour sauver leur vie. Un témoignage imprégné de faits concrets relatés lors des nombreuses rencontres avec le peuple des chrétiens d'Irak en cours d'exil.

Le cardinal affirme que si nous avons de la voix il faut défendre tous ceux qui sont persécutés, car là bas il n'y a pas que des chrétiens qui le sont, des musulmans le sont aussi.

Mgr Barbarin a donné des témoignages individuels de personnes qui font abstraction des appartenances communautaires et agissent pour la paix et le respect de tous. Par exemple, celui d'une femme, député chiite, qui affirme : Chrétiens restez dans ce pays, c'est votre pays, nous avons besoin de vous. Vous étiez ici 7 siècles avant nous. Vous êtes des artisans de paix, restez.

Des gestes de solidarité concrète, créent aussi des liens (jumelage entre le diocèse de Lyon et celui de Mossoul, jumelage entre familles françaises et familles irakiennes, engagement à une prière régulière, solidarité sous forme de soutiens financiers par le biais d'institutions catholiques ou autres qui veillent à une répartition aussi équitable que possible en fonction des besoins).

Une irakienne exilée depuis 2005 en France, présente dans la cathédrale de Sées, témoignait à la sortie : "c'est un grand soutien, une telle visite en Irak et une telle soirée ici. Ce rassemblement nous fortifie et redonne de l'espoir, oui vraiment nous nous sentons moins seuls".