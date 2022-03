Le déplacement d'Alain Tourret doit avoir lieu en octobre prochain, et s'inscrit dans le cadre du concours international des Droits de l'Homme. "Ce geste de paix n'est pas dérisoire. Il vise à rappeler que la paix ne sera possible que dans le respect des Droits de l'Homme et que la parole des hommes de paix est plus efficace que les balles des mitrailleuses des hommes de guerre", explique celui qui est aussi maire de Moult.