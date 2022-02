A Caen, l'appel du Secours Populaire pour Gaza

Hier, lundi 28 juillet, le Secours Populaire Française se félicitait de l'annonce de François Hollande. Le chef de l’état a en effet confirmé le déblocage de 11 millions d’euros pour la population de Gaza.

"A Gaza, les médecins, les personnels médicaux manquent de tout pour opérer et soigner, parfois dans les ruines des établissements hospitaliers. Ils nous confirment quotidiennement leur besoin urgent de soutien financier. Ils doivent acheter matériels, médicaments et assurer la prise en charge médicale et psychologique en particulier des enfants", explique le Secours Populaire de Caen, qui en appelle à la générosité et à la solidarité de tous.

Les dons financiers peuvent être envoyés (en précisant Fonds d’Urgence sur l'enveloppe) au Secours populaire français :

6 bis impasse du Mont Coco 14000 CAEN



Les dons sont aussi possible en ligne sur le site Internet : www.secourspopulaire.fr