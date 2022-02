Né en 1966 l'individu est originaire de Canteleu. Circulant avec sa voiture quai de Paris, l'homme heurte une première voiture. Cette dernière s'arrête afin de faire un constat à l'amiable mais le mis en cause redémarre et s'enfuit. Il finira sa course en heurtant de plein fouet la trémie Corneille.

Il succombera à ses blessures. Des examens sanguins sont actuellement en cours.