Fouilles à Vieux-la-Romaine : sous le forum antique... des thermes !

Sept ans qu’une équipe de trois archéologues et d’une quinzaine de bénévoles étudie scrupuleusement, chaque été, le sous-sol d’un champ, au sud de Vieux-la-Romaine. Cette année encore, les fouilles apportent leur lot de surprises. Dernière en date : la découverte, sous les bâtiments du forum antique – l’équivalent d’un centre-ville construit entre le IIe et le IVe siècle – d’un ensemble de thermes édifié pour sa part au Ier siècle après JC, et qui fut détruit par un incendie.

“Nous avons déjà mis au jour des bassins, des canalisations et une série de petites pièces. Notre travail consiste à comprendre comment ont été conçues ces thermes”, déchiffre Karine Jardel, responsable des fouilles.

Des centaines de kilos de morceaux de céramique, d’ossements ou de coquillages ont été détérrés sur le site, et doivent être étudiés. Pour faire parler les pierres au grand public, des visites guidées gratuites sont programmées l’après-midi du mardi au dimanche.