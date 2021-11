La Normandie va fêter ses 1 100 ans en 2011. On fêtera l'événement dans la région et d'ores et déjà le Comité régional du Tourisme appelle aux initiatives pour marquer le coup.

Tous les professionnels du tourisme, les collectivités, les syndicats d'initiatives et les commerçants sont invités à proposer des projets. Et du côté du Comité régional du Tourisme, on déborde déjà d'idées.

Bonus AUDIO / Le point avec Alain Tourret, président du Comité régional du Tourisme.