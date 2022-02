76497. Les Petroplus s'adressent à François Hollande

Les Petroplus assurent que l'offre de reprise de Terrae répondait à tous les objectifs formulés par le gouvernement et qu'elle bénéficie en plus du soutien des sociétés pétrolières de l'Angola et du Nigéria, principaux pays africains producteurs de pétrole.

Les Petroplus continuent par ailleurs de s'opposer à la reprise du site, déjà effective, par le groupement Valgo-Bolloré. Ils assurent que la promesse de créer 400 emplois à terme est surestimée. Ils évoquent également une sous-estimation du coût du démontage et désamiantage du site.

Jeudi dernier, la cour d'appel de Rouen jugeait la conformité de la vente du site à Bolloré-Valgo. Elle s'est donné jusqu'au 10 septembre pour statuer.

Le juge-commissaire en charge du dossier pour le tribunal de commerce a choisi l'offre de Bolloré-Valgo, notamment grâce à la promesse de créer 100 emplois immédiatement et 400 à moyen terme, "un calcul modeste", selon les responsables de Valgo.