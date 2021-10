Emplois menacés: barrages filtrants à Rouen

Les premiers barrages sont apparus un peu après 6h du matin sur quatre rond-points de l'entrée de Rouen. Emmenés par l'union départementale de la CGT, les employés en colère distribuent des tracts aux automobilistes. Le trafic routier est fortement perturbé par endroits.

Pour rappel, M-Real, papeterie située à Alizay (Eure), emploie près de 330 salariés. Mais le groupe finlandais a annoncé la fermeture totale du site, au grand désarroi des salariés et des élus locaux, qui pointaient du doigt la présence de repreneurs solides. A la raffinerie Petroplus, de Petit-Couronne, en Seine-Maritime, 120 emplois sur 550 seront supprimés, selon le groupe suisse, lequel n'exclurait pas non plus la fermeture définitive du site.