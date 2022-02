Gagnez votre Pack spécial Festival Art Sonic sur Tendance Ouest

Tendance Ouest vous offre toute cette semaine votre pack festival Art Sonic comprenant : Votre Pass 2 jours, le t-shirt collector du festival, le tattoo et l'affiche officiellle.

La 19ème édition du festival Art sonic se tiendra la 18 et 19 juillet à Briouze avec Soulfly, Biga Ranx, Dub Inc, Giedré, Tagada Jones, Acid Arab et plein d'autres.

Pour tenter de remporter votre pack Art Sonic, jouez par SMS en envoyant le "Concert" au 7 11 12 (50cts + prix du sms). Tendance Ouest la radio officielle des plus grands festivals de la région.