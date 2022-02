Sortie ciné : Dragon 2

Un jour, tandis qu’ils se promènent tous les deux au milieu des cieux, à la recherche de nouvelles contrées, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages. Bientôt, les deux héros vont se trouver au cœur d’une lutte terrible, mettant en péril leur fragile équilibre.



Après l’immense succès du premier épisode, signé du duo Chris Sanders et Dean DeBlois, ce dernier se retrouve seul aux commandes de cette suite magnifique et visuellement très réussie, dans laquelle les studios DreamWorks font preuve de leur immense savoir-faire en la matière.

Les scènes très spectaculaires se succèdent à un rythme vif, en particulier celles des voltiges aériennes, magnifiées par une 3D superbe, et certains décors naturels sont d’une beauté à couper le souffle. Surtout, cette histoire classique et prenante, est agrémentée d’un humour ravageur qui parcourt tout le film. Quant aux dragons et aux monstres, ils sont sensationnels, certains faisant même penser à Godzilla.



Mais le tableau ne serait pas complet si l’histoire ne distillait sa petite morale sur la nécessité pour tout le monde de vivre en paix et sur les vertus familiales et de solidarité. Cependant, malgré ses qualités artistiques, ce film très spectaculaire qui ravira les amateurs n’est pas vraiment destiné aux petits, en raison d’un rythme très soutenu et de plusieurs scènes un peu impressionnantes.