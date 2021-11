Journées du Patrimoine : la Marine ouvre ses portes à Cherbourg

Les journées du patrimoine vont battre leur plein ce week-end du 18 et 19 septembre dans le Nord Cotentin. A Cherbourg, la Marine nationale joue le jeu et n'hésite pas à ouvrir les portes de nombreux sites au grand public. On zoome justement sur deux visites incontournables: les soutterains du Roule et son célèbre centre opérationnel utilisé par l'armée pendant la guerre froide, ainsi que la résidence du préfêt maritime de Cherbourg, un hôtel particulier du XVIIIE siècle.

Bonus AUDIO 1 / L'ancien centre opérationnel utilisé par l'armée pendant la guerre froide. Un lieu qui vaut le détour selon Christelle Haar, chargée de communication à la préfecture maritime de Cherbourg.

Bonus AUDIO 2 / La résidence du préfet maritime. La plus belle demeure de Cherbourg selon Christelle Haar, chargée de communication à la préfecture maritime de Cherbourg.

Ci-dessous, toutes les indications pour ces journées du patrimoine avec la Marine nationale :

- Site de lancement V1 de Brécourt. Commune d'Equeurdreville-Hainneville – Le samedi 18 septembre de 14h00 à 17h30 et le dimanche 19 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

- Sémaphores de Carteret, Barfleur, Le Roc (Granville), Saint-Vaast La Hougue, la Hague, Villerville. Ces sémaphores de la marine nationale seront ouverts au public les samedi 18 et dimanche 19 septembre de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

* Le sémaphore de Saint Vaast la Hougue sera ouvert les samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h00 à 18h00.

- Fort de Querqueville. Le fort de Querqueville sera ouvert les samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h00 à 18h00.

- Résidence du préfet maritime. Cherbourg centre ville – Cet hôtel particulier du milieu du XVIIIème siècle, construit par Jacques-Martin Maurice, sera ouvert au public le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 14h00 à 18h00 ; accès par la rue des Bastions à Cherbourg.

Les visites guidées, par le personnel de la résidence, se feront par groupes constitués de 20 personnes.

- Souterrains du Roule. Cherbourg – Les souterrains seront ouverts le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

- Service historique de la Défense. Cherbourg - Le service historique de la Défense, échelon Cherbourg, ouvrira ses portes les samedi 18 et dimanche 19 septembre de 13h30 à 18h30.