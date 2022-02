180 Renault Trucks C et 10 Renault Trucks D ont ainsi été commandés. Ce marché pourrait permettre à Renault Trucks de devenir leader au Qatar d’ici la fin de l’année. Il s’agit de l’un des plus gros appels d’offre jamais lancés par l'entreprise qatarienne Mechanical Equipment Department. 22 entreprises étaient en compétition.