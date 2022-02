76540. Tourisme : Un jeu vidéo pour découvrir Rouen

L'été commence et avec lui, la saison touristique. Les Français mais aussi les Anglais, Allemands, Belges ou Chinois vont affluer à Rouen. Et plutôt que de découvrir Rouen grâce à une carte et à des visites guidées, l'agence de l'innovation Seinari a fait appel au studio Gamit pour lancer un jeu vidéo.

Dans En-Quête Seinari, vous découvrez Rouen à travers des petits jeux. Quizz (qui a peint la cathédrale de Rouen ?), puzzle et autres enquêtes doivent rendre la découverte de la ville plus ludique et amusante pour les touristes et leurs enfants.

L'application, d'ores et déjà disponible sur l'Appstore et le Playstore, est gratuite.