76540. Pont Mathilde à Rouen, la travée neuve reposée ce jeudi

Après le transport de la travée rénovée dimanche dernier, le temps est venu de déposer ladite travée. L'opération de repose consiste à soulever la travée à plus de six mètres de hauteur au moyen de vérins et de cales.

La manoeuvre commence ce jeudi à 11 h : les agents du chantier devront alors approcher la barge du Pont Mathilde, la tourner perpendiculairement à l'axe de la Seine et l'amarrer.

A 14 h 30, la barge sera avancée et positionnée au droit du pont. La repose en elle-même ne commence qu'à 16 h 11, à partir de la marée haute. L'opération doit se prolonger jusqu'à 21 h 30, heure à laquelle la barge, déchargée de la travée, retournera à son point de départ, au quai d'Elbeuf.

Une fois cette lourde opération achevée, les finitions resteront à réaliser : exécution de la chaussée et de la glissière piéton, pose des joints, mise en place de la signalisation, de l'éclairage... La réouverture est prévue pour fin août - début septembre.