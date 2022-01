Mer : conseils pour éviter les drames cet été

Dimanche 15 juin, l'hélicoptère EC-225 de la Marine Nationale a photographié une scène cocace en baie du Mont-Saint-Michel : un jeune homme, "armé" d'un matelas pneumatique, qui semblait s'être volontairement isolé afin de surfer sur la vague du Mascaret (qui se forme lorsque la marée monte). Comportement inconscient qui aurait pu coûter la vie à cet homme, hélitreuillé et ramené sur la terre ferme.

Les accidents restent encore trop nombreux sur les côtes de la Manche et de la Mer du Nord : 398 opérations de sauvetage entre le 1er juin et le 31 août 2013, c'est 106 de plus que l'été précédent. 8 personnes ont perdu la vie lors de la saison estivale en 2013, dont deux piégées par la marée montante. Cinq décès sont à imputer directement aux loisirs nautiques. La Préfecture Maritime rappelle les petits gestes qui peuvent parfois sauver des vies :



- s'informer des conditions météo : quel est l'état de la mer ? du vent ? Pensez aussi à consulter les horaires et coefficients de marée;

- s'équiper d'un VFI, un "vêtement à flottabilité intégrée" : il faut un gilet de sauvetage pour chacun des passagers... On trouve des gilets autogonflants pour environ 70 euros dans le commerce.

- s'équiper d'une VHF, une radio de longue portée, beaucoup plus fiable que le téléphone portable en pleine mer. Elle vous permettra de contacter directement le Cross Jobourg en cas de problème. Si vous n'avez qu'un téléphone portable, le numéro d'appel d'urgence est le 112.

- pour les pratiquants de kitesurf, planche à voile, paddleboard, s'équiper d'un dispositif de signalisation nocturne qui peut permettre de pallier une incapacité à rejoindre la côte avant la nuit.