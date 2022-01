Fête de la musique à Granville, J-4, grand soleil pour samedi

Les prévisions de Météo France annoncent un beau soleil rond pour ce samedi 21 juin au dessus de la ville de Granville dans la Manche en Normandie. Pendant plus de 6h30, la "Monaco du nord" va devenir la capitale régionale de la musique.

capture d'écran Météo France - prévisions du samedi 21 après-midi

Plus de 50 chanteurs et musiciens fouleront la scène du Tendance Live 2014 installée sur la place Fontaine Bedeau.

Concert familial et gratuit

Le Tendance Live débutera à 19h00 avec à l'affiche : NICOM, YOU & YOU, MALO', VALENTIN MARCEAU, A FOND D'CALE, VIANNEY, NATASHA ST-PIER, DANIA GIO, DAVID VENDETTA, FRERO DELAVEGA, LUKA & CURTIS, SUAREZ, LEE MASHUP, YCARE et JULIEN CREANCE.

Feu d'artifice et Mondial de foot

Pendant le concert, un feu d'artifice sera tiré sur la mer par France Artifices à la tombée de la nuit. A l'occasion du la Coupe du Monde, l'équipe de Tendance Ouest et les granvillais de Cigale Do Brazil vous préparent des surprises... ammenez vos drapeaux !