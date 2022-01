Grève SNCF : prévisions pour le 17 juin et raisons du conflit

Les cheminots français entameront mardi 17 juin leur 7e jour de grève, à l'appel des syndicats CGT et Sud-Rail. Une grève qui a pour but d'alerter le gouvernement et les députés avant l'examen du projet de réforme ferroviaire à l'Assemblée, qui doit débuter ce mardi.

Elle prévoit notamment la réunification de Réseau Ferré de France, qui entretient les rails et les infrastructures, et de la SNCF, qui exploite le réseau de trains. Ces deux entités avaient été séparées en 1997, pour tenter de résorber la dette ferroviaire. Cela n'a pas fonctionné, le gouvernement souhaite donc fusionner les 2 entreprises puis les diviser en 3 "Epic" (établissement public industriel et commercial) : SNCF Mobilité, qui exploitera les trains, SNCF Réseau, qui assurera l'entretien, et une holding pour diriger l'ensemble.

Selon les cheminots, cette organisation juridique va tout droit vers la privatisation, à court terme, de l'un de ces Epic. Les explications de François Pouillaute, secrétaire du syndicat des cheminots CGT de Cherbourg :

Pour le mardi 17 juin, les prévisions en Basse-Normandie :

- 2 trains sur 3 en moyenne sur l’axe Paris-Evreux-Caen-Cherbourg

- 1 train sur 2 en moyenne sur l’axe Paris-Granville

- Caen - Le Mans -Tours : pas de circulation

- 40% du plan de transport habituel des TER sera assuré soit par train soit par autocar.

Sauf Lisieux-Trouville avec 2 circulations sur 3

SNCF Assistance Exams : numéro vert 0805 200 440 ou le site http://www.sncf.com/assistance-exams

25 volontaires de l’information sont présents dans les gares de Basse-Normandie tous les jours, pour aider, informer et orienter les voyageurs.