Bonne table : Yvonne, bien plus qu'une boulangerie

À deux pas de la gare, cette boulangerie a plus d’un tour dans son sac. Un excellent boulanger, un excellent pâtissier et un max d’idées.



Un lieu de tradition



Car chez Yvonne, les éclairs ne sont pas faits avec une simple pâte à choux. Non, celle-ci est croustillante, ce qui donne à l’éclair un côté croquant, vraiment délicieux.

Ce jeudi midi, il est 12h30 lorsque nous décidons de faire une pause gourmande. Les menus commencent à 5 € et vont jusqu’à 9 € pour les plus gourmands. Au choix, salades à composer soi-même, quiches, sandwichs divers et variés, bagels etc.

J’opte pour une quiche tomates-mozarella - encouragée par la vendeuse qui me précise que le feuilleté de la quiche est pur beurre - accompagné d’un éclair au spéculoos. Mon amie préfère choisir une formule avec un sandwich à la roquette, au chèvre et à la confiture de figue.



Quelques instants plus tard, nos plats arrivent servis chauds. La quiche est délicieuse, parfaitement équilibrée. Les desserts sont exquis. Yvonne est une excellente adresse, que nous aimons visiter et revisiter à volonté. Les éclairs (19 parfums en tout) sont vraiment à tester !



Pratique. Yvonne, 119 rue Jeanne d’Arc à Rouen. Tél. 02 35 71 67 33.