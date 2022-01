76540. Basket : Le SPO Rouen invité en Pro A !

Cela faisait plusieurs mois déjà que le club avait rendu publique sa requête d'une invitation pour évoluer en Pro A en 2014-2015. Aucune réponse n'avait encore été donnée et les résultats du club n'incitaient pas à l'optimisme, avec une triste 14e place, loin des ambitions initiales.

Mais voilà, la réalité de la Ligue est parfois différente de la réalité du terrain et le club peut aujourd'hui se réjouir. Le comité directeur de la Ligue nationale de basket a accordé une invitation à Châlons-Reims et Rouen. Le club haut-normand a rempli les conditions demandées, à savoir un "projet structuré avec un équipement à disposition", un potentiel de développement et l'organisation d'animations en lien avec le basket dans la ville et les écoles. Reste une dernière étape pour valider cette montée surprise : être conforme aux règles du Contrôle de gestion financier.

La Pro A ne se jouera donc plus à 16 clubs mais bien à 18 l'année prochaine. Les joueurs rouennais auront fort à faire s'il ne veulent pas faire l'ascenseur dès la fin de saison prochaine.