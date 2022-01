Louis Delort est un nom que l'on a du mal à oublier tant l'écart était minime avec Stéphan Rizon lors de la finale de The Voice en 2012.

Le jeune homme s'est envolé de ses propres ailes avec le titre "Tombé dans ses yeux". Aujourd'hui accompagné de The Sheperds il revient avec le morceau "Outre-Manche". Dès la première écoute on sent cette rythmique dynamique et entêtante.