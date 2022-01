A 5h du début de la cérémonie à Ouistreham, tout est prêt

Les derniers techniciens s’affairent pour balayer les moquettes afin de chasser les grains de sable. D’autres s’interrogent sur le besoin de renforcer certains câbles en fonction du vent à venir. Les 200 premiers des 1 000 journalistes attendus sur le site prennent leurs marques. Face à la mer et sous un soleil radieux, Ouistreham s’apprête bel et bien à vivre une journée historique. 7 000 invités sont attendus pour cette cérémonie, dont 1 800 vétérans.



A 14h30, le président de la République, François Hollande accueillera les chefs de délégation suivant l’ordre protocolaire inversé. L’hymne national sera alors joué, avant une revue des troupes par le chef de l’Etat et un discours. Le spectacle spécialement conçu pour cette cérémonie pourra alors commencer. D’une durée de 45 minutes, il sera divisé en quatre actes : l’Europe occupée, le Jour le plus long, le long chemin vers la Victoire, et les chemins de la Paix et la construction européenne. La patrouille de France survolera la plage, enfin, comme pour clôturer cette cérémonie internationale.