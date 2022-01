70e D-Day, 1 500 musiciens attendus à Sainte-Mère-Eglise

1 500 musiciens commémorent le 70ème anniversaire du débarquement dans les rues de Sainte-Mère-Eglise ce vendredi 6 juin. un défilé extraordinaire est organisé dés 14h00 avec la troupe Eisenhower High School et Alexandria Hamonizers. Ce défilé sera suivie par un concert avec 350 musiciens des trois groupes : East Burke High School “Marching, Cavaliers”, Lakeshore High School “Lancer Marching Band” et University of Texas San Antonio “Roadrunner Marching Band”. Près de 1 500 musiciens sont attendus dans les rues de Sainte-Mère-Eglise afin de célébrer le D-Day.