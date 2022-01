Une séance de dédicaces était organisée à l'occasion de la venue de trois acteurs de la série anglo-américaine Band of Brothers. Filmée en 10 épisodes qui se déroule pendant la Seconde guerre mondiale, elle a été créée par Tom Hanks et Steven Spielberg en 2001. Elle conte le conflit vécu par une unité d'élite de la 101e division aéroportée. L'engouement à Bayeux, avec plus de 300 fans venus pour l'occasion, n'a pas surpris deux des acteurs, James Maddie et Ross McCall...

Fort engouement à Bayeux pour les acteurs de Band of Brothers Impossible de lire le son.

Les acteurs seront demain, vendredi 6 juin, au musée d'Utah Beach pour une soirée spéciale de 19h à 22h.