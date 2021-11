Le terroir a son ardoise, quai Hamelin

Convivial et agréable, il allie une cuisine d'une grande diversité, un cadre sympathique, un service souriant et pas de temps morts. En suivant un thème : les 'spécialités régionales du Nord au Sud”. Voilà pour le terroir. Quant à l'ardoise, jugez vous-mêmes : des menus 'Nord-ouest” et 'Sud-ouest” sont proposés à 9€50 pour une entrée et un plat ou un plat et un dessert, 12€50 pour une entrée, un plat et un dessert. Parmi ces plats, le jambon grillé sauce au cidre ou le pavé de saumon sauce basque représentent bien leurs régions. Pour les plus gourmands, deux menus terroir affichent aussi un prix de 20€ et 30€. A la carte, là encore le choix est cornélien. Salades de régions de France de 6€50 à 9€50, entrées de 2€65 pour la terrine de campagne à 9€ pour le foie gras maison. La suite voit le traditionnel affrontement entre viandes de qualité et poissons aux préparations originales, qui se concurrencent dans des prix voisins de 16€. Le détail est peaufiné : boule de glace à la figue pour le faux-filet, frites maison... Le dessert enfin, pain aux pommes ou tarte tatin, n'a rien à envier à la cuisine de grand-mère. Il oscille entre 5 et 7€. Et si ce restaurant vous plaît, vous pouvez toujours demander la carte de fidélité !

Pratique : 14, quai Hamelin. Tél. 02 31 52 85 03.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire