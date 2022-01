Sortir dans la Manche: mardi 27 mai

Les Art'Zimutés ont 15 ans cette année ! Le festival aura lieu du 27 au 28 juin sur les dunes de Collignon à Tourlaville. Retrouvez sur scène Ayo, Les Fatals Picards, Gallera, Gomina et plein d'autres. Le festival des Art'Zimutés c'est dans 1 mois sur les dunes de Collignon.



Demain mercredi, venez voir « Axtérix et Grobélix aux Jeux Equestres Mondiaux", un Spectacle qui aura lieu à la Ferme de la Dierge de Saint-James. Organisé par l'Association Equitation Ferme Accueil.





Théâtre ce mardi soir à Cherbourg. H6m², une pièce en quarante-cinq minutes sur six mètres carrés. La Piccola Familia met au défi l’œuvre de Shakespeare dans un condensé sans décor, sans lumière, avec quelques accessoires et quatre acteurs pour résumer cette grande saga. Une sorte de teaser, de pastille shakespearienne qui colle à notre époque où tout est accéléré. Un spectacle drôle, vif, qui vit quelque part entre Les Robins des Bois et les Monthy Python. C'est à 20h30 au Trident.