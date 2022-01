Sortir dans l'Orne : mardi 27 mai

Jeudi vous avez rendez-vous en pleine nature à Aunou sur Orne pour le rallye pédestre organisé par la ville.

Rendez-vous à partir 8 heures pour déguster des tripes et le départ de la course se fait à 9 h depuis la salle intercommunale.





Demain mercredi à Vimoutiers, Spectacle de SLAM organisé par les élèves de 3ème de la Maison Familiale de Vimoutiers. Soirée OPEN MIC scène ouverte à tous.

Venez nombreux partager vos textes. Entrée libre à la" Salle Armontel" à partir de 20h30.





Demain mercredi soir assistez à une projection unique au cinéma Etoile de Mortagne Au Perche. Au programme 4 courts métrages uniquement normands. Il s'agit de faire découvrir aux spectateurs, ces films, de 14 à 37 minutes, sélectionnés parmi les meilleurs de l'année et constituant un programme complet de 1h42. Une occasion découvrir la production régionale et la jeune génération de réalisateurs et acteurs en Normandie. Les films sélectionnés pour cette soirée cinéma 100%

Normande sont : Les Lézards, Lisières, Les Larmes et le Monde à l'envers.

Rendez-vous demain soir à 20h30 au cinéma Etoile de Mortagne Au Perche