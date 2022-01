Européennes : la Ville de Cherbourg contre le traité Transatlantique

A 2 jours des élections européennes en France, la majorité du conseil municipal de Cherbourg a voté ce vendredi 23 mai un voeu qui rejette le TAFTA (Transatlantic Free Trade Area), également appelé traité transatlantique. Les 9 conseillers municipaux d'opposition n'ont pas voté ce voeu.

Ce traité de libre-échange est négocié en ce moment entre la Commission Européenne et les États-Unis. Des Verts au FN en passant par le Front de Gauche, les partis s'inquiètent de voir les normes et règles tarifaires et environnementales démantelées en cas d'accord sur ce traité. S'il est adopté, le TAFTA s'appliquera à toutes les composantes des États européens, région, département et donc communes.

Plus de transparence

La majorité du conseil municipal de Cherbourg craint qu'une entreprise privée puisse remettre en cause n'importe quelle norme sociale, alimentaire, sanitaire ou technique adoptée par la municipalité. Par ce voeu, elle se déclare donc "hors TAFTA". Un vote qui reste symbolique mais se veut porteur de message, au moment où les Français sont appelés aux urnes pour élire leur représentants au Parlement européen. La Ville demande aussi une plus grande transparence et s'inquiéte de "l'absence de contrôle démocratique et de débat public".

Des collectivités comme Sevran, Saint-Denis, Briançon, Niort ou encore le département du Tarn ont déjà voté contre le TAFTA.