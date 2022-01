Une information judiciaire avait été ouverte par le tribunal de Grande Instance d'Argentan pour élucider un vol de 53 tonnes de cuivre dans une entreprise du Sap, début janvier. La section des recherches de Caen a mis en place en février une cellule d'enquête nationale.

4 premières arrestations de délinquants bien chevronnés ont eu lieu en mars. Le colonel Pichard, patron de la Section de Recherche à Caen :

Orne : 200 km de poursuite en hélicoptère pour arrêter des voleurs de métaux

Ensuite, le 14 mai, les gendarmes sont intervenus en région parisienne sur 8 sites. 200 forces de l'ordre étaient mobilisées. Au final, 4 voleurs (récidivistes bien connus) et 1 receleur présumé vers des filières internationales, sont arrêtés et présentés au juge d'instruction pour vol aggravé et association de malfaiteurs.

Hugues de Phily, Procureur de la république à Argentan :

6 véhicules ont été saisis, dont 1 camion avec une grue de chargement. Ces malfaiteurs itinérants qui ont sévi dans 16 départements. 23 victimes ont été identifiées, et l'enquête se poursuit. Globalement, le vol d'une cinquantaine de tonnes de métaux pourrait être imputé à cette équipe, pour un préjudice évalué à 2 millions d'euros.

