"Big Hero 6", le gros bébé de Disney et de Marvel

Plus de quatre ans après le rachat de l'éditeur de comics Marvel Entertainment par Walt Disney Company, les infos se multiplient sur le premier fruit animé de leur union, "Big Hero 6".

Après une première vidéo de la ville futuriste et fictive "San Fransokyo" - un mélange de San Francisco et Tokyo - dévoilée il y a un peu plus d'un an, en mai 2013, ce sont trois images du héros Hiro Hamada et du robot Baymax qui sont apparues sur la toile.

Ce long-métrage d'animation est inspiré des comics éponymes de Marvel. "Big Hero 6" raconte l'histoire d'un prodige de la robotique en lutte contre des criminels qui cherchent à détruire sa ville. À l'image de "The Avengers" de Marvel, le héros va s'associer à une équipe de justiciers.

Le film sera réalisé par Don Hall ("Winnie l'ourson") et Chris Williams ("Volt, star malgré lui")et devrait sortir le 11 février 2015 en France.

Walt Disney a acquis Marvel Entertainment pour un montant de 4 milliards de dollars (2.8 milliards d'euros), le 31 août 2009.