Rentrée scolaire en Basse Normandie : les points chauds

271 000 jeunes bas-normands ont fait leur rentrée jeudi 2 septembre dans la région. 130 000 élèves dans le Calvados, 90 000 dans la Manche et près de 50 000 dans l'Orne. Pour marquer le coup, une importante délégation est venu au collège des Provinces à Cherbourg. Un établissement pilote, situé dans un quartier populaire, et pour lequel les collectivités ont largement investis des fonds publics. Plus de 170 000 euros ont été injectés dans le réaménagement des locaux de l'administration et d'une salle de technologie high-tech. Plus de 46 000 euros ont aussi été investis pour le câblage fibre optique.

A cette occasion, nous sommes revenus sur deux problèmes qui font l'actualité en cette rentrée.

Bonus AUDIO 1 / La situation des 180 professeurs stagiaires qui ont fait leur rentrée en Basse Normandie. De jeunes ensignants qui ont parfois l'impression de sauter dans l'inconnu puisque – nouveauté cette année – ils sont lâchés directement en classe sans formation préalable. Une situation qui inquiète les parents d'élèves. Mais pour Micheline Hotyat, la recteur d'académie, il ne faut pas autant s'inquiéter. Tout a été prévu...

Bonus AUDIO 2 / Encore une fois, cette rentrée est marquée par les coupes dans les effectifs des enseignants, notamment dans la Manche. Logique au vu de la démographie selon Francis Morlet. Pour le tout nouvel inspecteur d'académie de la Manche, la baisse du nombre d'enseignants ne se fait pas ressentir dans les écoles du département.