Commémorations du D-Day : les restrictions de circulation dans la Manche

Un important dispositif de sécurité déployé et des restrictions de circulation, dès le 4 juin à Carentan, première cérémonie officielle, les 5 et 6 juin à Utah-Beach, notamment le 6 au matin pour la cérémonie franco –danoise, en présence de la reine du Danemark Margrethe II avec le ministre de l’intérieur l’ancien député maire de Cherbourg, Bernard Cazeneuve. Puis à la Fière pour le parachutage international. Site sur lequel plus de 1 000 hommes sauteront.

Pendant ces quelques jours qui coïncide avec le week-end de la Pentecôte, un dispositif important de forces de sécurité sera établi.

Ecoutez le colonel Arnaud Girault commandant le groupement de gendarmerie de la Manche.

Colonel Arnaud Girault Impossible de lire le son.

Des dispositifs de circulation et de sécurité qui devront gêner le moins possible la circulation des riverains et impacter le moins possibles les activités économiques , c’est la volonté de la Préfète de la Manche, Danièle Polvé-Montmasson.

Danièle Polvé-Montmasson Préfète de la Manche Impossible de lire le son.

Concernant l’accueil du public, 21 700 places de parking seront disponibles sur les sites de Ste Mère Eglise et de la Fière… et 5 800 pour le site d’ Utah Beach.

Ci-joint des 3 plans de restriction de la circulation pour les secteurs de Carentan, Utah-Beach et Sainte-Mère-Eglise et La Fière.



[pdf1]





[pdf2]





[pdf3]





[pdf4]