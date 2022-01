76540. Rouen : dernière phase des travaux place des Emmurés

Les ouvriers s'attaqueront, le 2 juin prochain, à la mise en oeuvre des enrobés entre les rues Albert Glatigny et de Lessard. Les automobilistes devront modifier leurs habitudes de circulation. De 7 h à 19 h, le Nord de la place des Emmurées sera fermé à la circulation. Les rues Arago, Albert Glatigny, Saint-Sever et de Lessard seront transformées en impasses pour l'occasion et seuls les riverains pourront s'y engager. Des déviations seront mises en place via l'avenue de Bretagne, le cours Clémenceau et la rue Lafayette. Pour avoir accès à la place, il faudra prendre la rue Arago ou la rue piétonne Saint-Sever.

La circulation normale devrait être rétablie à 19 h. Après ces travaux, les ouvriers en viendront à la pose des pavées sur la place des Emmurées. Le chantier devrait être terminé fin août.