70e D-Day, 5000 policiers et gendarmes seront mobilisés

"Il y a près de 5.000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés sur site, à la fois pour assurer la sécurité des hautes personnalités et la fluidité du trafic", a déclaré M. Cazeneuve, en déplacement avec le Premier ministre Manuel Valls à Ouistreham où se déroulera la cérémonie internationale des commémorations en présence de 18 chefs d'Etat et de gouvernement, dont six têtes couronnées.

Un milliard de téléspectateurs

"Un milliard de téléspectateurs pourront découvrir la beauté des sites qui ont été marqués par ce moment inouï qui est celui du Débarquement et de la libération de notre pays", a déclaré le Premier ministre.



Les deux ministres avaient fait le déplacement vendredi après-midi en Normandie, notamment à Caen et Ouistreham, pour finaliser la préparation des commémorations prévues le 6 juin.

