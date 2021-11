Deux d'entre eux étaient aussi jugés pour cambriolage de bureaux de tabac. Kévin Lebrethon et Cédric Leduc ont écopé de la peine plancher de quatre ans. Eric Baehrel s'est vu punir de 36 mois de prison. Cédric Rattier et Florent Bonnevialle ont eux été condamnés à six mois de prison. Outre la somme de 32 689 € à régler aux douanes, ils devront rembourser 59 000 € au tabac du Chemin Vert et 17 000 € au tabac de la rue Pémagnie.



