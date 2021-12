76540. Adopte un curé, la campagne choc des diocèses de Normandie

Les diocèses de Normandie semblent s'être inspirés du réseau social Adopte un Mec, qui vise à se faire se rencontrer les célibataires. Voilà que l'église vous propose d'adopter un curé ! Sur le site dédié à la campagne (adopteuncure.com), une vidéo humoristique met en scène un jeune curé souriant, prêt à être adopté.

Une fois conquis par le coup de pub du diocèse, il suffit de cliquer sur "Adopte un curé". Et là, la finalité du projet apparaît. Il ne s'agit pas exactement d'adopter un curé (pour ceux qui auraient cru à la farce) mais de "sponsoriser les curés" en faisant un don au Denier de l'Eglise. Les fidèles sont ainsi appelés à soutenir financièrement l'activité des prêtres en mission et la formation des séminaristes.

Les diocèses de Normandie veulent toucher une population plus jeune, plus distante vis-à-vis de la religion. On ne sait pas encore si les dons afflueront mais une chose est d'ores et déjà certaine : le coup de com' devrait faire le buzz.