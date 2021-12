Gonfreville-l'Orcher : il vole un camion de pompier

Dimanche 11 mai, les pompiers avisent les policiers aux alentours de 4h du matin d'un vol de véhicule Renault Master au sein de leur caserne du Havre. Les gendarmes ont quant à eux, croisé le véhicules vers Harfleur.

Les policiers se rendent donc dans le secteur et patrouillent. Ils retrouvent le camion, conduit par un individu porteur d'un casque de pompier. Le camion est intercepté. Le jeune conducteur, né en 1991 et demeurant au Havre, est en état d'ivresse et non titulaire du permis de conduire. Il a été placé en garde à vue.